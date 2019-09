Di Rupo geen kandidaat bij PS-voorzittersverkiezingen

Magnette

'Ik werk al een tiental jaar samen met mijnheer Magnette. De voorbije weken nog was ik onder de indruk. Hij is een oplossingenfabriek', zei de uittredende partijvoorzitter.

17 jaar

Sinds jaren wordt er gespeculeerd over zijn opvolging aan het hoofd van de grootste partij in Franstalig België. In mei had Di Rupo laten verstaan dat hij een beslissing zou nemen na de regeringsonderhandelingen. Maar de vorming van een federale regering belooft een werk van lange adem te worden.