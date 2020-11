Di Rupo lanceert Get up Wallonia

Get up Wallonia! Onder die vlag lanceert Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) een publieke bevraging voor een postcovid marshallpan.

Na het Toekomstcontract en de opeenvolgende marshallplannen, waarvan Elio Di Rupo de geestelijke vader was, wil de Waalse regering een nieuw plan uitwerken om Wallonië na de coronacrisis opnieuw te lanceren. Volgens Di Rupo moet het plan werken, want het huis staat in brand. 'We moeten de realiteit onder ogen zien en werk maken van een algemene opleving', klonk het bij de persvoorstelling.

De economische toestand in Wallonië gaat er niet op vooruit. Het aantal faillissementen en de werkloosheid gaan in 2021 toenemen. Bovendien beginnen de transfers vanuit Vlaanderen vanaf 2024 op te drogen.

Als de coronacrisis achter ons ligt, moet Wallonië met een propere lei beginnen, meent Di Rupo. 'We moeten ideeën waar we nooit aan hebben gedacht of die we nooit hebben durven uit te voeren, een kans geven', zegt Di Rupo. 'Deze bevraging van de bevolking kan een nieuw inzicht opleveren en voorbij de taboes gaan die onder de sociale partners leven. Ik ben er klaar voor', zei Di Rupo.