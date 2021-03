Di Rupo smoort Waalse kritiek op kernuitstap

'We houden ons aan het regeerakkoord.' Met die woorden smoorde Waals minister-president Elio Di Rupo de kritische stemmen over de kernuitstap die in de Waalse regering te horen waren.

De Waalse minister van Economie Willy Borsus (MR) bond dinsdag de kat de bel aan. 'Het is absoluut onmogelijk om onze laatste twee kerncentrales in 2025 te sluiten als we onze ambities inzake energietransitie, toegankelijke energie voor burgers en ondernemingen, en leveringszekerheid zonder invoer van energie willen waarmaken', zei hij dinsdag in het Waals Parlement. Borsus, ook voormalig minister-president van de Waalse regering, is de nummer één van de Franstalige liberalen in de regering-Di Rupo.

Vivaldi-trofee

Zijn collega in de Waalse regering, minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS), trad hem daarin bij. Ook Collignon plaatste vraagtekens bij de haalbaarheid van de kernuitstap, waarvoor de regering-De Croo wil gaan. Het is de Vivaldi-trofee van de groenen. Dat de N-VA daar niet over te spreken is, is genoegzaam bekend. Maar dat er nu ook openlijk kritische stemmen bij de PS en de MR te horen zijn, dreigde de Vivaldi-coalitie meteen in een lastig parket te brengen.

Vanuit het hoofdkwartier van de Mouvement Réformateur liet MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez meteen horen dat de Franstalige liberalen zich zullen houden aan het regeerakkoord. Daarin is voorzien in een evaluatie eind dit jaar, waarbij nagegaan wordt of de kernuitstap de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengt, en de energieprijzen niet de pan doet uitswingen. Borsus sprak dus voor zijn beurt.