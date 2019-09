Di Rupo wordt Waals minister-president

Hij was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs. Wellicht zal die taak uitvoeren samen met Paul Magnette, van wie waarnemers verwachten dat hij nu de nieuwe PS-voorzitter wordt.

De PS laat weten dat Jean-Claude Marcourt PS-onderhandelaar wordt. Marcourt is de sterke man van de Luikse PS.

Of Elio Di Rupo als Waals minister-president nog mee de onderhandelingen voor een federale regering zal voeren, valt te betwijfelen.

PS-voorzitter Elio Di Rupo gaat de nieuwe paarsgroene Waalse regering leiden. Het is de derde keer dat Di Rupo (68), één van de machtigste Franstalige politici van de voorbije twintig jaar, die functie opneemt. Vandaag legt hij de eed af.

In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt benoemd voor werk, sociale actie en gelijke kansen. Pierre-Yves Dermagne wordt minister van lokale besturen en huisvesting.

MR en Ecolo

Philippe Henry - die al eens Waals minister was in de tweede regering van Rudy Demotte (2009-2014) - wordt minister van klimaat, mobiliteit, infrastructuur en energie. Céline Tellier, secretaris-generaal van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), neemt leefmilieu, natuur, dierenwelzijn en rurale renovatie voor haar rekening.

Franse Gemeenschap

MR-politicus Pierre-Yves Jeholet wordt de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap. Jeholet was de voorbije twee jaar minister in de Waalse regering. Hij wordt bevoegd voor intra-Belgische relaties, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking.

Nobele onbekende is Valérie Glatigny, een raadgeefster bij de voorzitter van het Europees Parlement die bij de jongste verkiezingen eerste opvolger was op de Europese lijst van de MR. Zij wordt nu minister van hoger onderwijs en wordt onder meer ook bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport.

De PS mag in de Franse Gemeenschap de minister van leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Dsir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van begroting, ambtenarenzaken en gelijke kansen in de Franse Gemeenschap.