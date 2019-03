Dimitri Fourny (cdH) geen kandidaat bij verkiezingen

CdH-fractieleider Dimitri Fourny, die deze week in verdenking werd gesteld van verkiezingsfraude, neemt niet deel aan de verkiezingen van 26 mei. Voor cdH is dat een zware klap in de aanloop naar de stembusslag.

Stemmenkanon

Fourny kondigde zondag aan niet aan de verkiezingen deel te nemen en de functie van cdH-fractieleider in het Waals Parlement met onmiddellijke ingang neer te leggen. Volgens cdH-voorzitter Maxime Prévot wil Fourny zich ten volle toeleggen op zijn gemeente en op zijn verdediging. Prévot zegt de beslissing 'te begrijpen en te respecteren', maar hij 'betreurt' die ook. 'Als op het einde van de gerechtelijke procedure zal blijken dat Fourny niets te verwijten valt, waarvan hij zelf overtuigd is, is dit opnieuw menselijke en politieke verspilling', zegt Prévot.

Voor cdH is dit een zware klap in de aanloop naar de verkiezingen, want met Fourny verliest het een stemmenkanon in Luxemburg. In 2014 was Fourny goed voor 10.000 stemmen. De man was tijdens de Publifin-onderzoekscommissie een harde criticaster van de PS-fraude. Het nieuws van Fourny komt in dezelfde week waarin de Waalse MR-cdH-regering haar krappe meerderheid kwijtspeelde door het vertrek van Waals Parlementslid Patricia Potigny (MR).