Ecolo gaat in zee met PS en MR

Maar zowel het extreem-linkse PTB als de centrumpartij cdH kozen voor de oppositie, waarop de PS wel verplicht werd om de hand te reiken naar de liberale MR, wat ze aanvankelijk had afgewezen. Het water tussen de twee grootste Waalse partijen is nog diep omdat ze elkaar de voorbije vijf jaar herhaaldelijk hebben aangevallen, zowel in Wallonië als in de federale regering.