Ecolo krijgt nieuw voorzittersduo

De Brusselse Rajae Maouane zal voortaan samen met Jean-Marc Nollet Ecolo leiden.

De Franstalige groenen van Ecolo krijgen een nieuw voorzittersduo. Jean-Marc Nollet blijft covoorzitter, maar krijgt een nieuw gezicht naast zich: de Molenbeekse Rajae Maouane.

Ecolo had voorzittersverkiezingen uitgeschreven, nadat de termijn van het vorige partijleiderschap was verstreken. Nollet was kandidaat om zichzelf op te volgen, covoorzitter Zakia Khattabi niet. Deze zomer leed ze bovendien een interne nederlaag, toen de algemene raad van Ecolo een door haar gesteunde kandidate voor de Brusselse regering wegstemde.

Lang leek het erop dat de Ecolo-leden zouden kunnen kiezen tussen twee duo's om de partij te leiden. Maar het duo Matthieu Daele en Catherine Lemaître trok zondagavond zijn kandidatuur in.

Molenbeek

Tegenover Nollet valt vooral het gebrek aan ervaring van Maouane op. Ze is 30 jaar en werd in mei in het Brussels Parlement verkozen met 4.000 stemmen. Ze is covoorzitter van de Brusselse afdeling van Ecolo en woont in Molenbeek.

'Ik heb beslist dat een jong meisje uit de wijk, dat zich heeft opgewerkt tot Brussels Parlementslid, op haar plek kan zijn aan de top van de partij', schrijft ze op haar Facebook-pagina.

De traditie bij Ecolo is dat een duo de partij leidt: een man en een vrouw, iemand uit het Brussels en iemand uit het Waals Gewest.

Nollet

Nollet werd geboren in Moeskroen en werd in 1994 al politiek secretaris van de Ecolo-fractie in het parlement van de Franse Gemeenschap. In 1999 werd hij minister in de regering van de Franse Gemeenschap. Hij wordt gerekend tot de realovleugel van Ecolo.

De voorbije maanden slaagde Nollet erin Ecolo in het Waals Gewest vast te klikken aan de PS, al zijn de groenen er mathematisch niet nodig voor een meerderheid. De electorale rekenkunde leidt naar een regering met de PS en de MR. Met PS-voorzitter Elio Di Rupo schreef Nollet echter een 'klaproosnota' die als startpunt moet dienen voor gesprekken met de MR.