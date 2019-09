Ex-PS'er Moreau brengt Di Rupo opnieuw in verlegenheid

De PS raakt maar niet verlost van een vervelende kiezel in haar schoen. Het gewezen Luikse PS-kopstuk Stéphane Moreau brengt de nieuwe Waalse coalitie van PS, MR en Ecolo flink in verlegenheid.

In Wallonië is opschudding ontstaan omdat het Luikse Nethys, een semipubliek vehikel waarvan Moreau topman is, in alle stilte de kabeloperator VOO heeft verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence Equity.

De deal dateert van kort voor de verkiezingen op 26 mei, maar raakte pas eind vorige week bekend. De verkoop is niet zomaar een privékwestie, want de Waalse gemeenten zijn aandeelhouder van Nethys. De lokale besturen zijn woest omdat ze niet zijn ingelicht. Lang niet iedereen ziet de Amerikanen even graag komen. Providence heeft de reputatie een agressieve kostenknipper te zijn, waardoor gevreesd wordt dat heel wat jobs op de tocht komen te staan.

Moreau blijft een luis in de pels voor de PS. Bijna drie jaar geleden was hij de spil in een groot politiek schandaal rond zelfbediening en gegraai bij de intercommunale -Publifin, waarvan hij jaren CEO was. Moreau had in 2005, toen hij nog een topcabinetard was, de sleutels van Publifin en diens werkvennootschap Nethys in handen gekregen. Hij veranderde de ingedommelde intercommunale in een volbloed bedrijf met tentakels in de energiesector, de media en de telecom.

Toen kwam aan het licht dat bestuurders bij Publifin - mandatarissen van de PS, de MR en het cdH - riante vergoedingen ontvingen voor overbodige of zelfs onbestaande vergaderingen. Drieënhalf jaar streken ze tot bijna 3.000 euro bruto per maand op.

Hoewel politici van de drie klassieke partijen mee uit de ruif aten, was de fall-out vooral voor de PS. Moreau moest wijken bij Publifin. Hij verloor zijn sjerp als burgemeester van Ans en werd geroyeerd als PS-lid.

De affaire kostte ook de kop van de luitenant van Moreau. Toenmalig Publifin-voorzitter André Gilles, werd ook de PS uit gezet. Ook Waals minister Paul Furlan (PS) moest in de nasleep opstappen. Een schandalencocktail van eerst Publifin en later de Brusselse vzw Samusocial, waar burgemeester Yvan Mayeur en zijn sidekick Pascale Peraita zich verrijkten op de kap van daklozen, leidde uiteindelijk zelfs tot het vertrek van de PS uit de Waalse regering.

Ondanks herhaalde pogingen vanuit de politiek om hem te wippen slaagde Moreau erin topman van Nethys te blijven. Met de vaudeville rond VOO volgt een nieuwe poging hem definitief te liquideren.

Ecolo-voorman Jean-Marc Nollet liet verstaan ‘af te willen van Moreau en zijn hele kliek’. De nieuwe Waalse minister-president Elio Di Rupo, voorlopig nog PS-voorzitter, is een pak voorzichtiger. Het toont hoe verveeld de PS alweer met de zaak zit.

Moreau is allerminst een koorknaap. Hij deinsde er niet voor terug zijn leermeester, de legendarische Luikse PS’er Michel Daerden, opzij te schuiven om zelf de sjerp in Ans om te gorden. Moreau zelf zet je niet zomaar opzij, blijkt nu weer. Zelfs als de VOO-deal zijn zwanenzang wordt, dan nog is het een exit onder zijn voorwaarden.

Een onderdeel van de herstructurering bij Nethys is ook de verkoop van de IT-dochter WIN aan de Luikse ondernemer François Fornieri, wiens farmabedrijf Mithra op de beurs boven het miljard euro noteert. Diezelfde Fornieri zit mee in een consortium dat Nethys verlost van zijn zwaar verlieslatende groene-energietak Elicio, het vehikel waarmee de Luikse socialisten in 2014 een doorstart van de windenergietak van het ter ziele gegane Electrawinds forceerden.

Midden juli merkte de Franstalige pers op dat Fornieri en Moreau samen betrokken waren bij de oprichting van twee nieuwe bedrijven, Ardentia Tech en Holding. Op vragen over de publicatie van de oprichtingsakten in het Staatsblad was toen te horen dat het bedrijfsplan nog niet rijp is. Ardentia wordt nu ingezet om de overgenomen activiteiten van Nethys in onder te brengen.

De Nethys-top laat verstaan dat het voltallige directietop na afronding van de verkoop vertrekt, Moreau incluis. Tegelijk klinkt bij Fornieri dat Moreau aan boord komt om Ardentia, en dus de oude Nethys-activiteiten, mee te gaan leiden.

Ondanks die duidelijke belofte is er opnieuw twijfel of Moreau dit keer echt vertrekt. Te midden van schandalen en beschuldigingen toonde hij zich altijd een ontsnappingskoning. Zijn naam dook op in een dossier van favoritisme om zijn moeder aan een hoger pensioen te helpen. In verzekeringsfraude na een geval van stormschade. In een poging tot omkoping van een magistrate. En in fraude met onkosten bij het pensioenfonds Ogeo voor een reis naar Abu Dhabi. Via Ogeo, dat miljoenen stopte in het Vlaamse Land Invest, reikten zijn tentakels tot in het Antwerpse vastgoed.