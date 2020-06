FGTB-voorzitter op de wip na ontmoeting met Bouchez

De voorzitter van de Franstalige socialistische vakbond FGTB, Robert Vertenueil, moet maandag een vertrouwensstemming van zijn eigen vakbond zien te overleven.

Als Vertenueil maandag niet het vertrouwen van de meerderheid van alle FGTB-afdelingen krijgt, is hij voorzitter af. Hij dreigt zo een zware prijs te moeten betalen voor een iets te vriendschappelijke ontmoeting met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, afgelopen woensdag.

De liberaal Bouchez was woensdag te gast op een debat op de hoofdzetel van de FGTB in de Brusselse Hoogstraat. Daar werd gediscussieerd over de nood aan een nieuw sociaal pact tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Vertenueil pleitte al kort na de uitbraak van de corona-crisis voor zo’n nieuwe historische samenwerking.

Schermvullende weergave Verteneuil ging volgens een aantal FGTB-bestuurders veel amicaal met Bouchez om.

Het bezoek van Bouchez aan het hol van de leeuw werd opgepikt door Le Soir. Een aantal FGTB-bestuurders verslikten zich in hun koffie toen ze donderdag in die krant hun voorzitter gebroederlijk aan tafel zagen zitten met Bouchez. Het hielp ook niet dat het duo eensgezind pleitte voor een ‘nieuw sociaal pact’, zonder verder in detail te treden wat daar dan zou moeten in staan. Maar de toon tussen de twee historische tegenpolen was niettemin vriendelijk. ‘In een democratische context moeten we praten: wat moeten we doen voor de wereld van de bedrijven en wat voor de werknemers’, liet Vertenueil optekenen.

PTB

Veel te amicaal, vonden een aantal FGTB-bestuurders. Vertenueil probeerde het brandje donderdag snel te blussen met een persbericht waarin Bouchez weer als vanouds werd verketterd als ‘de laars van het patronaat’. ‘Alles voor de bedrijven en kruimels voor de werknemers: no passarán!’, voegde de bekritiseerde FGTB-preses er nog aan toe.

Dat kon de gemoederen echter niet bedaren. Zeker in de linkervleugel van de vakbond, waar de PTB aan een stevige opmars bezig is, gonsde het van de onrust. Vertenueil lag op het wekelijkse vergadering van het vakbondsbestuur afgelopen vrijdag urenlang onder vuur. Volgens de RTBF is er maandag een vertrouwensstemming onder de diverse afdelingen van de FGTB.