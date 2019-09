François Fornieri laat omstreden zakenpartner Stéphane Moreau vallen in Nethys-saga

De omstreden topman van het Luikse semipublieke vehikel Nethys, Stéphane Moreau, wordt geen baas van het nieuwe bedrijf dat een deel van Nethys overnam.

Coup de théâtre in de Waalse Nethys-saga. De omstreden topman van Nethys, de ex-PS'er Stéphane Moreau, wordt geen topman van Ardentia, het bedrijf dat hij mee oprichtte en dat onlangs de groenestroomactiviteiten van Nethys overnam. Dat laat de sterke man achter Ardentia, de Luikse zakenman François Fornieri, weten aan De Tijd. 'Ik zal Stéphane Moreau verwijderen uit het project-Ardentia', klinkt het.

François Fornieri.

Moreau reageert op de communicatie met een eigen persbericht. Dat geeft een andere lezing. 'Ik heb besloten te vertrekken als gedelegeerd bestuurder van Ardentia, in onderling overleg met François Fornieri. Ik wil de sereniteit laten terugkeren rond een magnifiek project van Luikse industriële reconversie die ontwikkeld is door de top van Nethys.'

Controverse

Een week van controverse rond Nethys is Moreau fataal geworden. De Luikse ex-intercommunale, die de voorbije jaren uitgroeide tot een grote speler voor energie, media en telecom, is al een week de inzet van een hevige politieke storm. De aanleiding is de verkoop van de kabeloperator VOO aan een Amerikaans investeringsfonds door topman Stéphane Moreau zonder medeweten van zijn aandeelhouders, de lokale besturen.

De discussie werd nog heviger toen bleek dat het windmolenfiliaal van Nethys, Elicio, verkocht werd aan een consortium rond Nethys-bestuurder François Fornieri, de oprichter van het farmabedrijf Mithra. Ardentia is door Fornieri opgericht, samen met Moreau.

Het leidde tot een zware storm in Wallonië omdat Fornieri en Moreau betrokken partij waren aan zowel de koop- als de verkoopzijde. Bovendien gebeurde de verkoop zonder competitief biedproces. Ardentia betaalt 1 symbolische euro en betaalt een aandeelhouderslening van 265 miljoen euro terug aan Nethys.

Schulden

Elicio torst een zware schuldenlast - het bedrijf is volgens Nethys niets waard - maar dat wordt door sectorkenners in twijfel getrokken. De verliezen en schulden zijn het gevolg van investeringen die nu gaan renderen. 'Dit zijn Russische oligarchentechnieken', is te horen. Het is een verwijzing naar de periode na de val van de Sovjet-Unie, toen handige Russen met kennis van het overheidsapparaat en zakeninstinct de lekkerste brokken van de staatsbedrijven spotgoedkoop opkochten en na de privatisering met miljardenwinsten gingen lopen.

Stéphane Moreau is in Wallonië al jaren omstreden. Hij was een paar jaar geleden een van de spilfiguren in het Publifin-schandaal, de toenmalige intercommunale boven Nethys. Bij Publifin bleken de politiek benoemde bestuurders jarenlang vergoedingen te hebben opgestreken voor fictieve vergaderingen.