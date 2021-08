Geen kandidaten voor studie naar beheer Waalse waterwegen

De Waalse minister van Mobiliteit en Infrastructuur Philippe Henry (Ecolo) schreef via een versnelde procedure meerdere bureaus aan om een beheersanalyse uit te voeren. Na de overstromingen in Wallonië kwam veel kritiek , vooral op het beheer van de stuwdam van Eupen. Sommigen zeggen dat het openen van die stuwdam een vloedgolf veroorzaakte in de Vesder.

Burgers

Om de kansen op succes te vergroten, schrijft het kabinet meer bureaus aan dan vorige keer. Hoeveel dat er zijn, is niet bekendgemaakt. Het gaat om grote consultancybureaus, maar ook kleinere studiebureaus en firma's die gespecialiseerd zijn in hydrologie. De minister wil bovendien burgers bevragen om de informatie over de vloedgolf in de Vesdervallei te onderzoeken.