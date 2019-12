Gerecht bevriest rekeningen van ex-top Waals Nethys

Ontslagvergoeding

De toekenning van de vergoedingen - de goedkeuring gebeurde door het remuneratiecomité onder leiding van Waals zakenman en bestuurder François Fornieri - is intussen teruggedraaid. Nethys wil het geld nu recupereren en hoopt via het bewarend beslag te vermijden dat de ex-toplui hun centen onbereikbaar maken.

Drie filialen

De directe aanleiding voor het ontslag was de verkoop van drie Nethys-filialen, de kabelmaatschappij Voo, het windparkbedrijf Elicio en de IT-groep Win. De belangrijkste aandeelhouders, de Waalse overheden, bleken niet op de hoogte. Elicio en Win verkasten ook tegen een bijzonder lage prijs naar een nieuw opgerichte vennootschap, waar Nethys-bestuurder Fornieri en Moreau de sterkhouders waren. Voor de Waalse politiek was dat de druppel te veel in een emmer van fratsen van Moreau en wantoestanden rond Nethys. Moreau verloor in een schandaal rond Publifin, de koepel boven Nethys, eerder zijn burgemeesterssjerp in Ans en zijn lidmaatschap van de PS.