Grote kuis bij Nethys kost ook Ogeo-directieleden de kop

Het explosieve dossier rond de intercommunale Nethys eist opnieuw slachtoffers in het Luikse. Het pensioenfonds Ogeo Fund, dat gelinkt is aan Nethys, zet zijn directieleden aan de deur wegens zware fouten.

Ogeo Fund is het pensioenfonds van de Luikse intercommunale Enodia, het vroegere Publifin en het moederbedrijf van Nethys. Het fonds beheert volgens de recentst beschikbare cijfers de pensioengelden van meer dan 4.200 mensen, onder wie de werknemers van Enodia, de brandweer van Luik en het OCMW-personeel van Seraing. In totaal zou het pensioenfonds meer dan een miljard euro aan activa hebben.

Ruimer dossier

In dat dossier werd ook Mithra-topman François Fornieri geviseerd . Fornieri, die ook voorzitter was van het remuneratiecomité van Nethys, werd midden januari aangehouden maar is intussen ook vrij onder voorwaarden. Ook Diego Aquilina, de vroegere CEO van de Luikse verzekeraar Integrale , werd al beschuldigd van misbruik van bedrijfsmiddelen.

Vorige week vonden dan weer huiszoekingen plaats bij PS-kopstuk en de voorzitter van het Waals Parlement Jean-Claude Marcourt. En dinsdag nog werd de topman van de luchthaven van Luik, Luc Partoune, ontslagen wegens een problematisch consultancyrapport. Ook in dat laatste dossier is er een link met Nethys. Via een vehikel waarin ook verzekeraar Ethias deelneemt, is Nethys aandeelhouder van de Luikse luchthaven.