Happart veroordeeld voor corruptie

De legendarische gewezen burgemeester van Voeren, José Happart (73), is veroordeeld voor corruptie. Hij heeft volgens de rechter zijn positie als voorzitter van de luchthaven van Luik misbruikt.

Voeren was in de jaren 80 het middelpunt van de taalstrijd in België. In 1987 viel de regering-Martens VI zelfs over de Happart-kwestie. De francofone burgemeester van Voeren, José Happart, die voor een terugkeer van de Vlaamse faciliteitengemeente Voeren naar Luik ijverde, was het zwarte beest voor de Belgische politiek.

Nadat Happart het pleit had verloren in Voeren - wegens de inwijking van vele Nederlanders - verhuisde Happart naar Luik. Daar vond hij politiek onderdak bij de Parti Socialiste, die een sterke regionalistische flank had. Happart stond symbool voor het Waalse regionalisme. In 1999 werd hij minister van Landbouw en Platteland in de Waalse regering. Daarna was hij jaren voorzitter van het Waals Parlement. Uiteindelijk kreeg hij een postje als voorzitter van de luchthaven van Luik.

In 2009 kwam hij in opspraak. Hij werd vervolgd voor het bevoordelen van aannemers bij de bouw van het huis van een vriendin. Daar is hij nu voor veroordeeld. De rechtbank in Luik legde de socialistische politicus een voorwaardelijke celstraf op van acht maanden en een boete van 1.650 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel geëist.