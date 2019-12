'Het is niet dat Moreau vertrokken is met de kassa'

'Eenzijdig offensief'

De advocaat van Moreau, Adrien Masset, zegt in een reactie op dat nieuws 'akte te nemen van het offensief van Nethys' dat hij bestempelt als een eenzijdige actie zonder tegensprekelijk debat. 'We houden vol dat de betalingen perfect wettelijk gebeurden. De beslissingen om het geld over te maken werden genomen door de officiële en wettelijke instanties van Nethys. Het is niet dat hij vertrokken is met de kassa. Meneer Moreau betwist dat er sprake is van de minste illegaliteit. Er was geen transfer zonder medeweten van de autoriteiten van Nethys.'