Het schandaal te veel voor de ‘Berlusconi aan de Maas'

In principe wordt Stéphane Moreau vandaag aan de kant geschoven als spilfiguur bij het Luikse conglomeraat Nethys. Enkele verdoken deals waren de druppel, maar het enfant terrible van de PS heeft zijn exit goed voorbereid.

Onder druk van de Waalse regering-Di Rupo wordt vandaag schoon schip gemaakt bij Nethys. Een reeks crisisvergaderingen moet resulteren in een nieuwe raad van bestuur en een nieuw management voor de Luikse intercommunale groep. De ontslagbrief voor topman Stéphane Moreau ligt al klaar. Jarenlang was hij de sterke man van de Parti Socialiste in Luik. Na zijn gedwongen exit uit de politiek zal hij nu ook zijn indrukwekkende zakenimperium moeten loslaten.

Onder Moreaus bewind groeide Nethys (het vroegere Tecteo) uit van een ingedommelde energie-intercommunale tot een conglomeraat met een balanstotaal van 1,8 miljard euro. De tentakels van de Waalse groep strekken zich uit van de energiesector (Fluxys, Elia, Luminus, Resa) tot telecom (VOO), verzekeringen (Integrale), media (les éditions de l’Avenir, BeTV) en het pensioenfonds Ogeo. Een opeenvolging van schandalen en mediaovernames leverde Moreau zijn bijnaam op van ‘Waalse Berlusconi’.

Ongenaakbaar

Toch bleef Moreau samen met zijn Luikse kliek jarenlang ongenaakbaar in de PS. Pas met de uitverkoop van enkele kroonjuwelen van Nethys maakte hij zichzelf finaal onmogelijk. In mei sloot hij in het geniep deals voor de verkoop van de kabelmaatschappij VOO, de windparkontwikkelaar Elicio (ex-Electrawinds) en het IT-bedrijf Win. Die laatste twee werden in een onderonsje doorgespeeld aan een consortium waar Moreau zelf deel van uitmaakte samen met Nethys-bestuurder en Mithra-CEO François Fornieri. Samen legden ze een schamele 2 euro op tafel, zonder dat andere kandidaat-kopers de kans kregen een bod uit te brengen. Voor zichzelf bedong Moreau dat hij bij de verkoop van VOO een persoonlijk belang zou krijgen in de nieuwe eigendomsstructuur.

Moreau nam de vlucht vooruit. De Luikse meesterstrateeg wilde niet passief toekijken hoe zijn zakenimperium onder politieke druk uiteen zou vallen.

Enodia, de gemeentelijke moedermaatschappij boven Nethys, werd niet op de hoogte gebracht van de deals. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) reageerde afgelopen zondag door de drie verkoopakkoorden nietig te verklaren. Volgens hem zijn de deals onwettig, is sprake van belangenvermenging en was er een gebrek aan concurrentie, waardoor een bespottelijk laag overnamebedrag werd afgesproken. De Waalse regering diende een strafklacht in bij het parket voor misbruik van vertrouwen, verduistering en bendevorming. Of de overnames al dan niet doorgaan, wordt de komende maanden voer voor advocaten.

Voor Moreau lijkt dit het schandaal te veel te worden. Zijn naam was al opgedoken in een dossier van favoritisme om zijn moeder aan een hoger pensioen te helpen, voor verzekeringsfraude na een geval van stormschade, bij een poging tot omkoping van een magistrate en voor fraude met onkosten bij het pensioenfonds Ogeo voor een reis naar Abu Dhabi. Twee jaar geleden moest hij opstappen als burgemeester van Ans na de Publifin-affaire, waarbij politieke mandatarissen jaren tot 3.000 euro bruto per maand opstreken voor overbodige of onbestaande vergaderingen.

Schermvullende weergave ©Photo News

Moreau heeft zijn aftocht goed voorbereid en lijkt nog troeven achter de hand te houden. Om de algemene vergadering van Nethys vandaag bij hoogdringendheid samen te roepen is unanimiteit onder de aandeelhouders nodig. Moreau kan als hij wil de cruciale vergadering nog tegenhouden, want hij is voorzitter van WBCC, een callcenter dat één aandeel van Nethys in handen heeft.

Ontslagpremie van half miljoen

Als hij toch aan de kant wordt geschoven als gedelegeerd bestuurder van Nethys zit Moreau nog in andere sleutelposities. Het is niet duidelijk of hij ook snel ontzet kan worden uit zijn bestuursfuncties bij de mediagroep l’Avenir, bij de Waalse investeringsholding Socofe, bij de energieleverancier Luminus of bij Publigas, de holding waarmee de gemeenten de gasnetbeheerder Fluxys controleren.

BIO Stéphane Moreau (55) belandde op aangeven van zijn leermeester Michel Daerden op verschillende Waalse PS-kabinetten. Het leverde de econoom in 2005 een sleutelfunctie op bij een energie-intercommunale. Hij bouwde die uit tot het zakenimperium Nethys, een Luikse groep met participaties in de media, de telecom en de verzekeringswereld. In 2011 schoof Moreau Daerden aan de kant en werd hij zelf burgemeester van Ans. In de nasleep van het Publifin-schandaal moest hij in 2017 de sjerp weer afgeven. Na enkele geheime verkoopdeals moet hij nu ook bij Nethys opstappen.

De Luikse octopus heeft bovendien nog zicht op een stevige opstappremie. De ontslagnemende raad van bestuur van Nethys ondertekende eerder deze week de ontslagbrief voor Moreau en zijn vier kompanen in het directiecomité. Hun ontslag moet vandaag nog geformaliseerd worden, maar er is alvast voorzien in een opzegvergoeding van zo’n half miljoen euro voor elk directielid. Dat zei Muriel Targnion, de voorzitster van Enodia en PS-burgemeester van Verviers, gisteren.

In Vlaanderen verwierf Targnion bekendheid door deel te nemen aan protesten tegen een lezing van N-VA-politicus Theo Francken. Op de radiozender Bel RTL nam ze het gisterochtend op voor haar provinciegenoot Moreau en zei ze dat tot nu geen enkele zware fout aan het licht is gekomen. In haar ogen is er geen belangenconflict bij Nethys en zijn de verkopen gebeurd tegen een correcte waardering. ‘Als de verkoopbeslissingen vernietigd worden, krijgen we juridische chaos’, waarschuwde ze. Haar steun voor Moreau viel slecht op het partijhoofdkwartier van de PS. Tegen de avond volgde de mededeling dat Targnion zal opstappen als voorzitter van Enodia.

Meesterstrateeg

Maar ze heeft een punt: over de verkoop van VOO, Elicio en Win kan nog maanden juridische onzekerheid hangen. Moreau zou wel sterker kunnen staan dan sommigen denken. Er wordt gefluisterd dat de Luikse meesterstrateeg wist waar hij aan begon en dat hij bewust een onomkeerbaar mechanisme in gang heeft gezet.

Het is voorbarig Moreau definitief af te schrijven. De ontsnappingskoning is al vaker politiek dood verklaard.

Het was al langer duidelijk dat het kluwen van private en publieke participaties van Nethys onder politieke druk opgesplitst zou worden. Moreau voelde dat zijn rol bijna uitgespeeld was en nam de vlucht vooruit. Liever dan passief af te wachten verkocht hij VOO, Elicio en Win aan partijen waar hij later weer aan de knoppen zou zitten. Het protest daarover kan wel eens te laat gekomen zijn als straks de verkoopakkoorden toch geldig blijken.