Huiszoekingen bij Luikse gouverneur en KMI in nasleep van overstromingen

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar het noodweer dat de provincie Luik half juli teisterde, vonden vorige week enkele huiszoekingen plaats.

Op donderdag 12 augustus gingen speurders langs in de gebouwen van het Nationaal Crisiscentrum, de kantoren van de gouverneur van de provincie Luik en bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. Geen enkele van de instellingen wou daarover commentaar kwijt.

De onderzoekers waren eveneens geïnteresseerd in de gegevens van het European Flood Awareness System (EFAS). Op basis van dat Europese waarschuwingssysteem kunnen overheden de gevaren van overstromingen inschatten. In de nasleep van de overstromingen, waarbij 41 mensen om het leven kwamen, rees de vraag of de waarschuwingen van het systeem voldoende ernstig werden genomen.

Bevoegdheden

Een bron bij de Europese Commissie gaf aan dat de Belgische overheid een eerste melding over het Maasbekken kreeg op maandag 12 juli. Tussen 10 en 14 juli heeft het EFAS 25 waarschuwingen over de Rijn en de Maas uitgestuurd. De Directie Waterwegen van de Service Public de Wallonie (SPW) ontving die, maar gaf daar niet onmiddellijk gevolg aan. In een persbericht wees de overheidsdienst erop dat extra duiding van het KMI noodzakelijk is bij die 'summiere melding'.

In eerder interviews onderstreepte David Dehenauw, weerman en diensthoofd voorspellingen bij het KMI, dat hij en zijn collega's niet over overstromingen mogen spreken. 'Dat is een regionale bevoegdheid. Wij mogen enkel zeggen hoeveel het gaat regenen, en dat er kans is op plaatselijke wateroverlast.' Het KMI is een federaal instituut dat neerslag voorspelt, maar eens dat water de grond raakt, nemen de gewesten over. Risico-inschattingen en waarschuwingen moeten dus van de gewestelijke diensten komen.

Wij mogen enkel zeggen hoeveel het gaat regenen, en dat er kans is op plaatselijke wateroverlast. David Dehenauw Diensthoofd voorspellingen KMI