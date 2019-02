Lezing Francken geannuleerd wegens protest

Een lezing die ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dinsdagavond had moeten geven in Verviers is op het laatste moment geannuleerd. De situatie liep uit de hand.

De lezing van Francken over zijn boek 'Continent zonder Grenzen' moest in eerste instantie plaatsvinden in Barchon, maar werd verschillende keren verplaatst. Ze zou uiteindelijk dinsdagavond plaatsvinden in een hotel in Verviers.

Rond 18.00 uur waren er zo'n 200 (linkse) manifestanten verzameld aan het hotel. Ook een delegatie van de gele hesjes had zich aangesloten bij de manifestanten. PS-burgemeester Muriel Targnion was eveneens ter plaatse. De lokale tak van de socialistische vakbond FGTB had dit weekend opgeroepen om tegen de komst van Francken te protesteren.

Terrasmeubilair

Bij aankomst van de aanhangers van Francken werd terrasmeubilair van het hotel door de lucht gegooid. De ordediensten waren massaal aanwezig en moesten zelfs enkele keren tussenbeide komen en traangas gebruiken om de situatie te bedaren, aldus het persagentschap Belga.