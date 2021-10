Luikse gouverneur wijst elke kritiek op aanpak overstromingen af

'Er zijn misschien kleine vergissingen gemaakt, maar geen grote fouten.' Dat heeft de Luikse gouverneur Hervé Jamar gezegd in de parlementaire onderzoekscommissie over de overstromingen in Wallonië. De toon was soms nogal bits: 'Ik zit hier als getuige, niet als beklaagde.'

Waalse parlementsleden hebben vrijdag geluisterd naar de getuigenis van de Luikse provinciegouverneur Hervé Jamar over de aanpak van de watersnoodramp en de coördinatie van de noodhulp aan de getroffenen. Extreme regenval leidde in juli tot zware overstromingen in het zuiden en oosten van het land, die aan 43 mensen het leven kostten. Het water verwoestte honderden huizen.

De provincie Luik was het zwaarst getroffen rampgebied. Door het gebrek een duidelijke coördinatie vanuit de overheid kwam Jamar na de ramp onder vuur te liggen. Op het terrein was er een gebrek aan eten, drinken en onderdak voor de getroffenen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) voelde zich na aanhoudende druk genoodzaakt in te grijpen. Ze richtte een federale ondersteuningscel op om de hulpverlening in Wallonië efficiënter te organiseren.

Ardèche

Gouverneur Hervé Jamar was op het moment dat rivieren in de nacht van 13 op 14 juli overstroomden op vakantie in de Ardèche. Critici verwijten hem dat hij niet meteen terugkeerde. Dat deed hij pas op 15 juli, terwijl zijn vervangster Catherine Delcourt al die tijd zijn functie waarnam. Ook na zijn terugkeer liet hij de touwtjes in handen van zijn vervangster.

Jamar staat nog altijd achter die beslissing: 'Natuurlijk heb ik gebeld met Catherine Delcourt. We hadden geen twee minuten nodig om te begrijpen dat het beter was dat zij de operationele leiding van de provinciale crisiseenheid voort zou zetten, gezien het aantal vergaderingen, terwijl ik zelf terugkwam. Het is misschien de rollen omgekeerd, maar ik denk dat we de juiste beslissing hebben genomen om geen tijd te verspillen.'

Jamar leek nu en dan geagiteerd door de vragen. 'Ik zit hier als getuige, niet als beklaagde. Ik zal niet antwoorden op uw rekwisitoor', zei hij. Hij leek onvoorbereid - hij had wel documenten, maar had die niet meegenomen - en weigerde op sommige vragen te antwoorden omdat 'ze leken op een vraag die al gesteld was'. Hier en daar weidde hij uit over details die weinig met de vragen te maken hadden. Zo had hij het over zijn zoektocht naar een traiteur voor de buitenlandse hulpverleners. Hij gaf ook toe dat hij politieverordeningen tekende die hij - uit tijdgebrek - niet las.

Spam

Het parlement legde Jamar de kritiek van enkele burgemeesters voor. Zij waren niet op de hoogte van de dreiging omdat mails van het provinciale crisiscentrum niet waren aangekomen. Ze waren naar verkeerde e-mailadressen verstuurd of tussen de spam beland. 'Ik kan niet aanhoren dat mensen hun leven verloren zijn omdat mails in de spam terechtkwamen', zei PVDA-parlementslid Julien Liradelfo. 'Wat hebt u nog meer gedaan om burgemeesters te waarschuwen?'

Ik zie niet de minste communicatiefout door mijn diensten. En ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat sommige mails in de spam van gemeenten terecht zijn gekomen Hervé Jamar Gouverneur Luik

Jamar antwoordde dat het crisiscentrum in 2019 de gemeenten heeft gevraagd mailadressen en gsm-nummers te updaten. 'In Luik reageerde de helft van de gemeenten. Ik zie niet de minste communicatiefout door mijn diensten. En ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat sommige mails in de spam van gemeenten terecht zijn gekomen.' De PS'er André Frédéric kaatste de bal terug. 'Je kan gemeenten niet verwijten dat ze op 14 juli hun mail niet hebben gelezen, terwijl sommige al volledig onder water stonden.'

Evacuatiebevel

De gouverneur kreeg ook vragen over de evacuatiebevelen die vanaf 14 juli werden afgekondigd. Te laat, vonden meerdere parlementsleden. 'Niets belet dat een lokale overheid een evacuatiebevel uitvaardigt. De gouverneur staat in voor het beheer, maar burgemeesters hebben de plicht het absoluut noodzakelijke te doen als het besluit van de gouverneur niet komt.' Hij haalde daarbij aan dat de ernst van de alarmsignalen soms moeilijk in te schatten is, maar ook dat de federale fase in de crisis te vroeg werd opgeheven.

Ondanks de problemen vindt Jamar niet dat op het niveau van de provincie fouten zijn gemaakt. 'Iedereen heeft het maximum gedaan met de middelen die er waren', zei hij in het parlement. 'Ik zie geen fouten. Er zijn misschien kleine vergissingen gemaakt, zoals het leger naar het ene dorp sturen in plaats van naar het andere. Maar ik zie geen fouten van organisatie of beheer bij mijn diensten. Als er ondanks alles toch fouten zijn gemaakt, neem ik daar persoonlijk de verantwoordelijkheid voor op, al was ik niet fysiek aanwezig de eerste dagen.'