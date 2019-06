MR gaat voor regenboogcoalitie in Wallonië

Als het van de MR afhangt, dan komt er in Wallonië een coalitie van PS, MR en Ecolo. Dat zegt uittredend Waals minister-president Willy Borsus (MR) in een interview met La Libre Belgique.

De Franstalige liberalen hulden zich tot dusver in stilzwijgen tijdens de formatiegesprekken in Franstalig België. De MR is niet aan zet. Het is de PS die de dans leidt. Na het afhaken van het cdH en de PTB - die beiden voor de oppositie kiezen - komt de MR nadrukkelijk in beeld om toe te treden tot een Waalse regering.