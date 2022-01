MR-kopstuk Crucke neemt ontslag uit Waalse regering

De liberale nummer één in de Waalse regering, Jean-Luc Crucke (MR), neemt ontslag en is kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Daarmee kiest Crucke zelf voor een exit, omdat hij al even op ramkoers lag met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Het kwam tot een open conflict bij de Franstalige liberalen toen de Waalse MR-fractie zich enkele weken geleden - onder impuls van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - kantte tegen een fiscaal hervormingsvoorstel van de hand van hun minister Jean-Luc Crucke. Het belastingdecreet was niet liberaal, klonk de kritiek.

Jean-Luc Crucke wordt weggezet als de enige progressieve liberaal bij de MR. Voorzitter Bouchez en het partijbestuur kiezen een rechts-liberale koers.

Onder impuls van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) werd de druk op de Franstalige liberalen opgevoerd om toch in te stemmen met het belastingdecreet, dat al het fiat had gekregen van de regering. Uiteindelijk haalde de MR-fractie ook bakzeil, en keerde ze het decreet ongewijzigd goed. Crucke leek als winnaar uit het interne gevecht bij de liberalen te komen.

Maar het blijkt om een pyrrusoverwinning te gaan, want Crucke blijkt in de MR geïsoleerd te staan. Hij wordt weggezet als de enige progressieve liberaal en krijgt het etiket opgeplakt van D66'er, terwijl Bouchez en het partijbestuur voor een rechts-liberale koers kiezen.

Kernuitstap

Ook in de discussie over het langer openhouden van de kerncentrales is Crucke nog zowat de enige MR-topper die pleit voor de uitvoering van de kernuitstap, terwijl Bouchez plankgas geeft in de andere richting, het verlengen van de levensduur van de jongste twee kerncentrales.

Binnenskamers bleef het dan ook rommelen. Vandaar dat meteen werd gespeculeerd over een exit toen Crucke maandagochtend onaangekondigd een persconferentie in Namen bijeenriep. Officieel luidde het dat hij een stand van zaken zou opmaken, maar het bleek de bevestiging van de geruchten die de ronde deden. Crucke kondigde aan dat hij de Waalse regering verlaat en kandidaat is om straks rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof.

'Vergis u niet, mijn overtuigingen zijn liberaal, maar ze zijn niet meer in lijn met mijn partij. Dat is een realiteit, geen spijt', zei Crucke. Bouchez, die tijdens de persconferentie naast Crucke zat, liet al verstaan dat hij dinsdag een vervanger voor Crucke aanduidt.

Het is ook nog afwachten hoe de Waalse coalitiepartners op het ontslag van Crucke reageren. In het conflict over het fiscaal hervormingsvoorstel van Crucke zette Di Rupo de Franstalige liberalen voor het blok: ofwel keurden ze het belastingdecreet goed, ofwel moesten ze de regering maar verlaten.