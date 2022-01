MR stuurt jonge OCMW-voorzitter naar Waalse regering

De MR schuift de 33-jarige Adrien Dolimont, die op zijn achttiende al schepen was, naar voren als vervanger van Jean-Luc Crucke in de Waalse regering.

Dolimont is geen parlementslid voor de MR. In 2019 werd hij in het kiesarrondissement Charleroi-Thuin van op de derde plaats niet verkozen voor het Waals Parlement, al haalde hij meer stemmen dan de nummer twee op de lijst. In 2014 stond hij op de Henegouwse lijst voor de Kamer op een tiende, onverkiesbare plaats na mensen als Olivier Chastel, Marie-Christine Marghem en Denis Ducarme.