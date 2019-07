Michel blijft ondanks gemor MR-voorzitter tot december

Hoewel enkele anonieme kopstukken zijn aftreden in september eisten, blijft Charles Michel MR-voorzitter tot hij naar Europa trekt in december. De top van de partij ontkent ook intern geruzie.

Drie weken geleden raakte bekend dat uittredend premier Charles Michel voorzitter wordt van de Europese Raad. Dat mandaat begint in december, en dan eindigt zijn premierschap. Maar het was onduidelijk of Michel wel voorzitter van de MR zou blijven.

Eerder leek het erop dat hij ofwel het voorzitterschap van zijn partij zou cumuleren met zijn Europese functie, ofwel zelf iemand zou aanduiden als voorlopig MR-voorzitter.

Het gerucht leidde tot gemor in de MR. Een anonieme groep van zes ministers, oud-ministers en parlementairen eist maandag in Le Soir dat Michel in september al opstapt als voorzitter van de partij. Zo zou de nieuwe voorzitter de federale regeringsonderhandelingen volledig zelf kunnen voeren.

45 kopstukken van MR benadrukken dat er eenheid en sereniteit heerst binnen de partij. Ze blijven Michel steunen.

De eis valt niet in goede aarde bij de top van de Franstalige liberalen. 45 kopstukken zeggen in een gezamenlijk persbericht dat ze het vertrouwen in Michel behouden. Tegen 1 december wordt een nieuwe voorzitter voor de MR gezocht, klinkt het. Michel is dus niet van plan het voorzitterschap van de partij te cumuleren met dat van de Europese Raad.