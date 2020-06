Moody's zet het mes in ratingvooruitzicht Franse gemeenschap

Terwijl de ratingprognose voor Vlaanderen stabiel blijft stelt Moody’s voor de Franstalige gemeenschap een verlaging in het vooruitzicht.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar waarschuwt de dat de huidige kredietrating van de gemeenschap die Wallonië en de Franstalige inwoners van Brussel overkoepelt Aa3 wel een eens verlaagd zou kunnen worden naar Aa1. Daardoor zou de regio ineens in een andere categorie van kredietwaardigheid terecht komen: Vanaf Aa1 houdt Moody’s er rekening mee dat een land of regio door externe economische omstandigheden wel eens niet meer in staat zou kunnen zijn om zijn financiële verplichtingen na te komen.