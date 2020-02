N-VA vreest herhaling CETA-saga

Het Waals Parlement zet opnieuw de hakken in het zand tegen een door de Europese Commissie onderhandeld vrijhandelsverdrag dat belangrijk is voor de Vlaamse exportwereld.

De N-VA is er niet over te spreken dat het Waals Parlement woensdagavond zich unaniem heeft verzet tegen het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosurlanden Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. In een motie, die het verdrag niet tegenhoudt, benadrukt het voltallige Waals Parlement de risico's van het akkoord voor het klimaat, de gezondheid van de consumenten en de duurzame en kleinschalige landbouw. Het parlement vraagt de regering om voor einde juli een impactstudie naar de mogelijke effecten voor Wallonië te voeren.

Wallonië speelt met de welvaart van Vlaanderen. Geert Bourgeois Europees Parlementslid (N-VA)

Het is de tweede keer dat Wallonië duidelijk maakt dat het nee zal zeggen tegen het Mercosurakkoord.

'Wallonië speelt met de welvaart van Vlaanderen', zegt het Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA). 'Dit is CETA revisited', zegt hij. CETA is de naam van een handelsakkoord tussen de EU en Canada, waartegen Franstalig België zich in oktober 2016 als enige in Europa verzette. Het verzet werd toen geleid door toenmalig Waals minister-president Paul Magnette (PS), die daardoor zo bekend werd dat zelfs de Franse PS hem vroeg op haar Europese lijst staan. Ondertussen is CETA al voorlopig in werking.

Ook toen was Bourgeois - toen nog Vlaams minister-president - voorstander van het handelsakkoord. 'In Vlaanderen hangt één op de drie jobs af van de uitvoer', zegt hij nu. Wallonië wil ons daarin bijbenen, maar sluit zich telkens opnieuw af. 'Dat is een verkeerd signaal', vindt Bourgeois. 'Als de landbouwmarkt ernstig verstoord raakt, mag elk land een vrijwaring vragen.'

Bolsonaro

Bourgeois, die in het Europees Parlement internationale handel opvolgt, zegt dat het akkoord kan dienen als hefboom voor mensenrechten, arbeidsrechten, duurzaamheidscriteria en productnormen. 'Zonder de Mercosuronderhandelingen was Bolsonaro al lang uit het akkoord van Parijs gestapt. Dit belet niet dat de EU druk blijft uitoefenen en de situatie op de voet volgt vooraleer tot goedkeuring over te gaan', vindt het Europees Parlementslid.

Volgens Bourgeois kan de Europese Commissie een herhaling van het CETA-debacle voorkomen door het verdrag in tweeën te splitsen. Over het eerste deel - handel - kan dan alleen de EU zich uitspreken en heeft een regio als Wallonië geen vetorecht. Over het tweede deel, waar de investeringen toe behoren, heeft ieder EU-land en in België elke deelstaatregering wél vetorecht.