Niemand coördineert hulpverlening in Wallonië

Het is drie weken na de watersnood nog altijd onduidelijk wie de noodhulp moet coördineren. Verschillende politieke niveaus wijzen naar elkaar, terwijl de frustratie op het terrein groeit. 'Alles loopt vertraging op.'

'Ik zoek nog altijd maaltijden voor mijn 300 inwoners zonder keuken. Je kan dus wel zeggen dat het hier tamelijk ingewikkeld blijft', zegt Cedric Halin. De burgemeester van Olne, een Luikse gemeente tussen Trooz en Pepinster, is gefrustreerd door het onoverzichtelijke kluwen dat noodhulp heet.

De essentie Drie weken na de watersnood is er nog altijd geen centrale coördinatie voor hulpverlening aan slachtoffers.

Burgemeesters en het Franstalige Rode Kruis smeken om één contactpersoon voor de noodhulp.

Maar omdat de bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende niveaus, neemt niemand het commando.

Olne is weliswaar minder ernstig getroffen dan de buurgemeenten, maar ook in 'het mooiste dorp van Luik' wachten ondergelopen huizen en kapotte wegen op wederopbouw. 'Ik stuit op trage administratie hogerop', zegt Halin. 'Ik wil bepaalde straten herstellen, zodat mensen met de auto naar hun huizen kunnen. Maar daar heb ik soms het gewest en de provincie voor nodig. Telkens als ik contact opneem, gaat mijn vraag naar de chef, naar de chef van de chef en ga zo maar verder. Het duurt dagen voor er eindelijk iets gebeurt. Zo loopt alles vertraging op.'

Ik probeer nu via de buurgemeente Trooz maaltijden van het Croix Rouge te krijgen. Soms ontvangen we er wel, maar het zijn er niet altijd genoeg. Cedric Halin Burgemeester Olne

De eerste twee weken waren er alleen vrijwilligers, die op eigen initiatief kwamen helpen. Halin: 'De overheid hebben we in de eerste fase na de ramp niet gezien. Ik vind het choquerend dat het twee weken geduurd heeft voordat vanuit instanties als het Croix Rouge vrijwilligers op het terrein kwamen.'

Hamburgers en pasta

Inmiddels ziet de burgemeester van Olne noodhulp mondjesmaat arriveren. 'Toch bestaat voedselhulp hier voornamelijk uit foodtrucks die hamburgers en pasta maken. We zijn daar dankbaar voor, maar echt voedzaam is dat toch niet. Bovendien leveren de foodtrucks geen ontbijt. Ik probeer nu via de buurgemeente Trooz maaltijden van het Croix Rouge te krijgen. Soms ontvangen we er wel, maar het zijn er niet altijd genoeg.'

Er klinkt almaar meer kritiek op de hulpverlening van het Franstalige Rode Kruis. Die verloopt nog altijd niet optimaal. Bijna drie weken na de watersnood mag je niet meer van opstartproblemen spreken. 'Deze ramp is ongezien', zegt een woordvoerster van de organisatie. 'Maar de mensen lijken te vergeten dat wij als hulporganisatie niet de plaats innemen van de lokale autoriteiten. Wij bieden hulp op vraag van de gemeenten, de OCMW's en andere actoren. We sturen binnenkort een bericht naar alle burgemeesters om te verduidelijken waar ze terechtkunnen. Maar eigenlijk missen we een centrale coördinatie vanuit de overheid.'

Ook Halin mist in deze crisis een centraal aanspreekpunt voor noodhulp. 'Het was handig geweest, ja, zo'n centraal aanspreekpunt. Maar het is er niet.'

Wie de centrale coördinatie zou moeten doen, is nog altijd onduidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is niet meer aan zet nu de federale fase van het rampenplan is afgelopen. Het kabinet van minister Annelies Verlinden (CD&V) droeg de coördinatie na de acute rampenfase over aan de provinciale crisiscellen en hun gouverneurs. Dat leek logisch: hoe dichter de bevoegde overheid bij het terrein staat, hoe beter het zicht op de concrete noden.

Wij missen een centrale coördinatie vanuit de overheid. Croix Rouge

Gouverneur of commissaris?

'Mij lijkt het logisch dat de gouverneur het commando heeft', zegt Halin. De gouverneur van Luik was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar Halin merkt dat hij niet met al zijn vragen bij de provinciale overheid terechtkan. 'Soms is het gewest bevoegd voor een weg die ik wil herstellen. Daar kan ik bij de gouverneur niet voor aankloppen.'

Bij het commissariaat voor de heropbouw, dat de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) opgericht heeft na de ramp, zien ze het ook niet als kerntaak om de dringende noodhulp te cöordineren. Catherine Delcourt, die samen met Sylvie Marique aan het hoofd van het commissariaat staat, bezoekt deze week de zwaarst getroffen gemeenten om de noden te inventariseren.

'Als ergens dringende hulp wordt gevraagd, zullen we dat zeker signaleren bij de juiste dienst', zegt woordvoerder Nicolas Yernaux. 'Dat geldt ook voor eventuele problemen met de hulpverlening van het Croix Rouge. Wij beslissen niet wat zij doen op het terrein, maar als er iets is, kunnen we dat melden en vragen bij te sturen. Maar we coördineren geen crisishulp. Wij zijn vanuit het gewest bevoegd voor de hulp op de lange termijn. We bekijken bijvoorbeeld of we verwoeste huizen weer op dezelfde plaats moeten bouwen.'