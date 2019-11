Nieuwe huiszoekingen bij Nethys in Luik

In de kantoren van de Luikse intercommunale Nethys hebben donderdagvoormiddag nieuwe huiszoekingen plaatsgevonden. Dat heeft het bedrijf bevestigd.

Politieke storm

De Luikse ex-intercommunale, die de voorbije jaren uitgroeide tot een grote speler voor energie, media en telecom, belandde begin september in een hevige politieke storm. Toen bleek dat topman Stéphane Moreau vlak voor de verkiezingen in het geniep verkoopakkoorden had gesloten met de Amerikaanse investeerder Providence en met Nethys-bestuurder François Fornieri, de topman van het farmabedrijf Mithra. Het Amerikaanse investeringsfonds haalde VOO binnen zonder medeweten van de aandeelhouders van Nethys, de lokale besturen. Elicio en Win gingen voor een erg laag bedrag naar Fornieri.