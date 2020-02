Nog altijd Waalse wapens naar Saoedi-Arabië

De totale Waalse wapenverkoop aan het buitenland was in 2018 goed voor 950 miljoen euro, goed voor een stijging met 37 procent in een jaar tijd. Van dat bedrag ging bijna een vierde, 225 miljoen euro, naar Saoedi-Arabië. Het gaat om wapens van bedrijven als John Cockerill (het vroegere CMI) en FN Herstal, de wapenfabrikant in handen van het Waals gewest.