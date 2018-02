OCMW-medewerker verduisterde honderdduizenden euro's

De ambtenaar, die sinds 1999 voor het OCMW werkt, heeft sinds 2003 meerdere honderdduizenden euro verduisterd via de rekening voor schuldbemiddeling. Die rekening is bedoeld om mensen met zware schulden een inkomen te storten en hun schuldeisers te vergoeden. De Luikenaar investeerde het weggesluisde geld in vastgoed.