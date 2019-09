PS, MR en Ecolo dichtbij akkoord

Wapens en luchthavens

Grote knooppunten zijn de vraag of FN, een fabriek die nog altijd in handen is van het Waals Gewest, wapens naar Saoudi-Arabië mag verkopen. Ecolo is tegen, terwijl de MR vindt dat bij te strenge regels de wapens gewoon in Frankrijk zullen worden geproduceerd. Andere knelpunten met Ecolo gaan over de jacht en over de uitbreiding van de regionale luchthavens. In de regering van de Franse Gemeenschap is nog discussie over de hervorming van het onderwijs, waar gedacht wordt over een brede eerste graad waarbij alle leerlingen voor een groot deel dezelfde vakken krijgen.