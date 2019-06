PS en Ecolo kruipen samen in Waals bad

Samen hebben ze geen meerderheid, maar toch gaan de PS en Ecolo een Waals regeerprogramma opstellen. De tekst zal vervolgens worden voorgelegd aan andere Waalse Parlementsleden.

De PS en Ecolo zetten samen een eerste stap naar de vorming van een Waalse regering. Samen gaan ze de kern van een regeerprogramma uitwerken, dat vervolgens zal worden voorgelegd aan de andere partijen.

Op vraag van Ecolo gaan we proberen te werken aan een programma dat aan alle parlementsleden wordt voorgelegd. Elio Di Rupo Voorzitter PS

Tijdens de campagne beloofde de PS in Wallonië een zo progressief mogelijke regering te vormen. Daarvoor keek ze als grootste partij in eerste instantie naar Ecolo en de PTB, de Franstalige broer van de PVDA. De PTB vond de gesprekken met de PS evenwel 'niet serieus' en ging aan de kant staan.

Oppositie

Omdat ook de humanisten van het cdH voor de oppositie kozen, bleef voor de PS en Ecolo enkel de liberale MR van premier Charles Michel over als potentiële regeringspartner. De twee linkse partijen zien het niet zitten om met een centrumrechtse partij in zee te gaan. Daarom blijven ze proberen om een alternatieve linkse meerderheid op de been te brengen.

'Op vraag van Ecolo gaan we proberen te werken aan een programma dat aan alle parlementsleden wordt voorgelegd', verklaarde PS-voorzitter Elio Di Rupo.

De PS en Ecolo hopen dat andere partijen, zoals de PTB of het cdH, op basis van het programma overstag gaan. De vraag is welke partij bereid zal zijn iets te tekenen waar ze nauwelijks inspraak over heeft gehad.