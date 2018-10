PS en PTB praten ook in Luik niet meer met elkaar

De onderhandelingen over een linkse coalitie van PS en PTB (de Waalse tegenhanger van de PVDA) zijn nu ook afgesprongen in Luik.

Na een derde vergadering tussen beide partijen kondigde de PS dinsdag aan dat er met de extreem-linkse PTB geen meerderheid kan worden gevormd in Luik. Volgens een mededeling van aftredend PS-burgemeester Willy Demeyer zijn de beide partijen het eens over een aantal doelstellingen, maar dreigen de voorstellen van de PTB ‘een zwaar onevenwicht in de stadsbegroting en een terugkeer naar een schuldenspiraal’ met zich mee te brengen.

De PS, die in Luik de grootste partij blijft, constateert dat de PTB geen afstand kan doen van zijn verkiezingsretoriek en daarmee geen verantwoordelijke partner kan zijn in het stadsbestuur.

Het ziet er daarmee naar uit dat de PTB, ondanks stevige winst in de gemeenteraadsverkiezingen, niet aan de bak raakt in Franstalig België. Ook in Seraing zijn de coalitiegesprekken tussen de extreemlinkse PTB en de PS afgesprongen, nadat ze in Charleroi en Molenbeek al waren mislukt.