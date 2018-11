PS van Magnette gaat in Charleroi verder met Ecolo en C+

In Charleroi gaat de PS van uittredend burgemeester Paul Magnette verder met Ecolo en C+, een lijst van cdH-signatuur. Woensdag komt het drietal samen om een bestuursakkoord af te kloppen.

Magnette ging na de verkiezingen eerst aankloppen bij PTB/PVDA, maar die onderhandelingen sprongen af. Daarop koos de PS voor Ecolo, en in een tweede tijd ook voor C+. Samen beschikken die over een meerderheid van 33 op 51 zetels in de gemeenteraad.