PS wil opnieuw balorige burgemeester excommuniceren

Bij de Franstalige socialisten is de procedure begonnen om de burgemeester van Verviers en eeuwig probleemkind Muriel Targnion uit de partij te zetten. Eerder dit jaar is de Brusselse burgemeester Emir Kir zijn partijkaart afgenomen.

Targnion was één keer nieuws in Vlaanderen door een incident met toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De algemene politie-inspectie en Waals minister Valérie De Bue (MR) konden er niet mee lachen dat Targnion in haar eigen stad mee was opgetrokken in een betoging tegen Francken. Die moest een geplande lezing annuleren na baldadigheden door extreemlinkse betogers.

Ramkoers

Targnion heeft het nu ook serieus verkorven bij haar eigen partij. De PS wil haar excommuniceren omdat ze de richtlijnen vanuit het hoofdkwartier feestelijk aan haar laars lapt. Targnion ligt in Verviers op ramkoers met haar partijgenoot en OCMW-voorzitter Hasan Aydin, de lokale nummer twee van de PS. De officiële aanleiding voor de ruzie is het management van Aydin, die volgens Targnion en haar medestanders de financiële positie van Verviers doet wankelen. Een bemiddelingspoging door de partijtop leverde niets op.

PS-voorzitter Paul Magnette plaatste daarop de lokale partijafdeling onder voogdij. Het kwam erop neer dat Targnion noch de andere PS'ers iets mochten ondernemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van drie door Magnette uitgestuurde partijbonzen.

Schermvullende weergave Muriel Targnion ©Photo News

Dat was buiten Targnion gerekend. De burgemeester en 6 van de 13 lokaal verkozen PS'ers sloten tegen de wil van de partijtop een nieuwe coalitie met de huidige partners MR en Nouveau Verviers, aangevuld met het cdH. Omdat Targnion en co. zich niet hielden aan de consignes van Magnette, buigt de partij zich over sancties, van een berisping tot uitzetting. 'Al wordt in de eerste plaats gekeken naar Targnion. Ze dreef het conflict op de spits door voluit te gaan voor een nieuwe coalitie', stelt de woordvoerder van de PS.

Publifin

Bij een excommunicatie komt een einde aan een bewogen geschiedenis tussen Targnion en de PS. Die dwong haar vorig jaar tot ontslag als voorzitster van het overheidsvehikel Enodia, de nieuwe naam van Publifin. Dat joeg een kleine aardbeving door Franstalig België, met naschokken tot in Vlaanderen. Toen aan het licht kwam dat de politiek benoemde bestuurders bij Publifin zitpenningen kregen voor fictieve vergaderingen, belandde het vergrootglas op het typisch Belgische systeem van intercommunales en andere semipublieke organen.

De PS moest alle zeilen bijzetten om het schandaal rond Publifin en zijn werkmaatschappij Nethys - waar de intussen ook al geëxcommuniceerde PS-burgemeester van Ans Stephane Moreau de plak zwaaide - weg te houden van de voordeur van de partij. Targnion verknoeide het toen ze de verdediging opnam van Nethys. Ze liet verstaan dat ze op de hoogte was van de riante vertrekpremies voor de Nethys-top, waar in heel Wallonië schande over is gesproken. En ze vertelde doodleuk dat ze een besteld revisorenrapport niet nodig had omdat ze 'de intieme overtuiging had dat alles bij Nethys correct verlopen was'.

Di Rupo

Dat er volgens Targnion niets aan de hand was, zette niemand minder dan minister-president Elio Di Rupo (PS) te kijk omdat hij het gerecht had ingeschakeld. Het logische gevolg was dat ze haar boeltje mocht pakken bij Enodia. Toen al deden geruchten de ronde dat Di Rupo haar uit de PS wilde bonjouren. Nu lijkt de exit er in uitgesteld relais toch aan te komen.