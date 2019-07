PS zit verveeld met bestuurszitje EDF Luminus

De PS vindt het ongepast dat de PS-burgemeester van Verviers, Muriel Targnion, aangesteld is als bestuurder zonder stemrecht bij EDF Luminus.

In Franstalig België is ophef ontstaan over een mandaat van Muriel Targnion, de PS-burgemeester van Verviers, bij EDF Luminus. PS-voorzitter Elio Di Rupo noemde op het partijbestuur die aanstelling volgens de krant Le Soir ‘ongepast’.

De situatie doet terugdenken aan de Publifin-affaire, waarbij veel PS-mandatarissen zich verrijkten in de energiesector. Dat Muriel Targnion voortaan als ‘expert’ wordt betaald door EDF Luminus doet daarom politieke alarmbellen rinkelen.

Raad van bestuur

Paul De Fauw, de voorzitter van de raad van bestuur van EDF Luminus, zegt dat Targnion niet wordt ingehuurd als expert, maar lid is van de raad van bestuur. Daarover bestaan volgens hem aandeelhoudersovereenkomsten tussen het Franse EDF en de Belgische overheidsaandeelhouders. Daarin staat dat de Fransen de meerderheid van de stemmen in de raad van bestuur toekomt.

Wij zijn een privaat bedrijf met het Franse EDF als hoofdaandeelhouder. Je mag dit niet plaatsen in de sfeer van intercommunales. Paul De Fauw Voorzitter EDF Luminus

Daarom is Targnion bestuurder zonder stemrecht. Ze neemt wel deel aan alle vergaderingen van de raad van bestuur en aan de beraadslagingen.

De benoeming gebeurde op een raad van bestuur van 25 juni. Op diezelfde vergadering heeft voormalig staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet zijn ontslag aangeboden. Hij is nog niet vervangen.

'Marktconform'

De Fauw zegt te betreuren dat EDF Luminus genoemd wordt in de context van de Publifin-affaire. ‘We zijn een privaat bedrijf’, zegt hij, ‘met het Franse EDF als hoofdaandeelhouder. Je mag dit niet plaatsen in de sfeer van intercommunales.’ Dat Targnion een jaarlijkse vergoeding van 30.000 euro zou krijgen, wil hij niet bevestigen. De vergoedingen bij EDF Luminus zijn volgens hem correct, marktconform en liggen onder de mediaan van wat bij gelijkaardige ondernemingen de norm is.