PTB lijkt te passen voor Waalse regering

De gesprekken tussen de PS en de PTB over de Waalse formatie zijn meteen verzuurd. ‘Het heeft geen zin om de PS terug te zien’, aldus PTB-voorzitter Raoul Hedebouw.

De Waalse coalitiegesprekken zijn aan hun tweede ronde toe. PS-kopstukken Paul Magnette en Elio Di Rupo zagen dinsdag tot tweemaal toe Raoul Hedebouw en de Vlaamse voorzitter Peter Mertens van de extreemlinkse PTB-PVDA. Veel liefde tussen rood en donkerrood bloeide echter niet open.

‘We willen een duidelijke breuk met het verleden, maar het is slecht gestart’, zei Hedebouw dinsdagavond, toen de gesprekken afgerond waren. Na afloop herhaalde Di Ripo zijn uitnodiging om donderdag opnieuw samen te zitten, maar of de communisten weer aan tafel verschijnen?

‘Het heeft geen zin de PS terug te zien’, aldus Hedebouw. ‘We zullen dit intern bespreken, maar ik geloof dat men best niet te veel rekent op de PTB om een regering te vormen.’

Serieus

Omdat het cdH voor de oppositie kiest, zijn er niet veel opties meer. Paars kan, eventueel aangevuld met Ecolo. Of de PS kan helemaal links gaan in een coalitie met Ecolo en de PTB. Donderdag is het de beurt aan Ecolo. De MR kwam vorige week al langs.

De PS doet er alles aan om te tonen dat ze een coalitie met de PTB serieus overweegt. Magnette drong er dinsdag op aan dat de federale informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) alsnog de PTB zien, zoals de koning netjes deed.

Over dat eerste had de PTB nogal misbaar gemaakt, omdat de federale demarche de weg zou blokkeren voor haar deelname aan de deelstaatregeringen. Ook Magnette kwam plots met de piste van een minderheidskabinet af, waarbij de PTB gedoogsteun kan geven aan PS-Ecolo.

Vlaams tintje

De Waalse formatie krijgt zo een Vlaams tintje. De N-VA spreekt met het Vlaams Belang, waarbij geen van de twee elkaar voorlopig lost. Zo ook zegt de PS in Wallonië het signaal van de kiezer - de partij verloor flink wat stemmen aan de PTB - niet te willen negeren en ernstig te praten over een coalitie.

In Vlaanderen lijkt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich allerminst buitenspel te willen zetten door de tegenpartij munitie te geven met te extreme voorstellen. De vraag in Wallonië is of de PTB oprecht is als ze zegt te willen regeren, of dat de partij liever verder wil als maagdelijk witte antisysteempartij.

Pokerpartij

‘De PS is een pure pokerpartij’, reageerde PVDA-voorzitter Mertens dinsdagmiddag, halfweg de gesprekken. ‘We hebben een nota met twaalf voorstellen gegeven. Maar de PS weigert met een tegennota te komen. Het sterkt ons in de overtuiging dat de PS niet serieus is en haar oude model wil voortzetten.'

'De partij wil bijvoorbeeld niet mee in ons voorstel voor de oprichting van een investeringsfonds om geld te stoppen in openbaar vervoer en woningen', aldus Mertens. 'De PS is al lang scotché aan de MR. Ze gebruikt ons om nog wat druk te zetten op Ecolo.’

Ook Hedebouw had er toen al weinig zin meer in. ‘We hebben voorlopig nog niet veel rood aan tafel gezien. Er is alleen plat water, zo plat als de onderhandelingen. Wij zijn niet achterlijk. Als het er alleen om draait een verhaal te schrijven dat eindigt in een PS-MR-meerderheid, waartussen er al lang overeenkomsten zijn, heeft de PVDA geen reden om daarbij aanwezig te zijn.’

Paars(-groen)

De communisten zien parallellen met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Toen knoopte de PS gesprekken aan met de PTB, om ze finaal overal te dumpen en op veel plekken zelfs coalities te maken met de liberalen.

Het is echter niet evident dat de PS weer snel in bed kruipt met de MR. Het is niet geloofwaardig dat de PS eerst het harde besparingsbeleid van de MR laakte om dan, zolang er linksere opties zijn, een coalitie met haar te maken.