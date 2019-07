PTB wijst 'Klaproosnota' van PS en Ecolo af

Extreemlinks vindt dat de nota die socialisten en groenen afgeleverd hebben om een regering te vormen in Wallonië en de Franse Gemeenschap vooral op maat van cdH gemaakt is.

Vrijdagavond hebben PS en Ecolo aan alle leden van het Waals en het Franse gemeenschapsparlement twee documenten toegestuurd , die als richtsnoer kunnen voor eventuele regeringsverklaringen. Daarmee timmeren PS en Ecolo, die samen geen meerderheid hebben, verder aan de weg van hun zogenaamde Klaprooscoalitie -een minderheidsregering die in Wallonië en de Franse Gemeenschap de steun zou krijgen vanuit het parlement.

Extreemlinks stapt evenwel niet mee in het project. De nota 'is op maat van het cdH gemaakt en bereidt de zelfverloochening van morgen voor', zegt de partij zondagmiddag. Volgens Kamerlid en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw weigert de PTB richtsnoeren te steunen die alleen maar kunnen uitmonden in de vorming van een nieuwe olijfboomcoalitie, dus een regering van PS en Ecolo aangevuld met het cdH.