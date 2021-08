Politieke rentree in Wallonië in teken van heropbouw...

De schade opmeten, een nieuw decreet rampspoed, een heroriëntatie van het Waalse relanceplan, bouwbeperkingen in overstromingsgebied: in Wallonië staat de politieke rentree in het teken van de heropbouw na de overstromingen.

De kritiek dat de waterellende niet goed is aangepakt, komt hard aan op het Elysette in Namen, waar Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) huist. De verwoestende impact van de vloedgolf ging het petje te boven van de betrokken provinciegouverneurs van Luik, Namen en Luxemburg en de meer dan 200 burgemeesters die met de waterellende in hun gemeente werden geconfronteerd. Bovendien bleek ook de Waalse regering niet bij machte de hulpverlening te coördineren, waardoor veel Walen het gevoel kregen dat ze in de kou bleven staan.

De Waalse regering wil geld van het Waalse relanceplan gebruiken voor de heropbouw.

Er wordt ook gerekend op federale solidariteit. De nummer twee van de Waalse regering, Willy Borsus (MR), pleit voor een gunstig fiscaal regime en een btw-tarief van 6 procent bij de heropbouw.

Ook al zijn de noden groot, toch benadrukt Borsus dat de Waalse begroting niet compleet mag ontsporen. Het heronderhandelen van de financieringswet zou de doos van Pandora openen.

Failliet van de staat

De PVDA-voorman Raoul Hedebouw speelt in op dat ongenoegen. Volgens hem illustreert deze ramp het failliet van de staat. De overheid is voor de PVDA'er in gebreke gebleven, als gevolg van het liberale besparingsbeleid, waardoor overheidsdiensten zoals de civiele bescherming en de brandweer zijn uitgekleed.

'De staat was afwezig, zoals bij het begin van de coronacrisis', zegt Hedebouw in de Waalse regionale pers. Net zoals bij de coronacrisis bleek er ook nu geen eenheid van commando te zijn. 'Wie zette de lijnen uit? De federale overheid? Het Waals Gewest? De provincies? De burgemeesters? Onze institutionele lasagne is inefficiënt', zegt Hedebouw.

Di Rupo wil niet met de vinger worden gewezen, want de Waalse regering had niet de bevoegdheden om deze ramp het hoofd te bieden. De Waalse regering kan het leger of de federale politie niet aansturen, net zomin als de civiele bescherming. Het federaal crisiscentrum aan zet te laten was volgens Di Rupo ook niet beter geweest, want dat staat niet dicht genoeg bij het terrein om alles te kunnen coördineren. Di Rupo wil met zijn Vlaamse collega Jan Jambon (N-VA) overleggen of de deelstaten bij zulke zware natuurrampen niet de bevoegdheid moeten krijgen om op te treden.

Waalse steun

Ook de nummer twee van de Waalse regering, Willy Borsus (MR), laat in een interview met L'Echo weten dat hij de kritiek op de Waalse aanpak te streng vindt. Dat een commissariaat voor de heropbouw is opgericht, heeft het in elk geval mogelijk gemaakt dat de zaken worden gecentraliseerd. Dat is nodig, want het gaat om een ramp van een enorme omvang.

'We schatten dat 50.000 tot 55.000 gezinnen zijn getroffen', zegt Borsus. 'Iets meer dan 1.600 bedrijven hebben hun werknemers op technische werkloosheid gezet. De schade voor particulieren en handelaars wordt geschat op 1,3 miljard tot 1,7 miljard euro. Op basis van die schattingen is een akkoord gemaakt met de verzekeraars dat ze tussenbeide komen voor 590 miljoen euro, meer dan het wettelijk voorziene plafond van 320 miljoen euro'.

De Waalse regering maakte zelf 2 miljard euro vrij om mensen en bedrijven snel uit de nood te helpen. Zo kunnen bedrijven rekenen op 50.000 euro steun en particulieren op een voorschot van 2.500 euro. Van de 2 miljard euro moet 800 miljoen komen van het Waalse relanceplan, zegt Borsus. De komende dagen en weken gaan alle Waalse ministers na welke relanceprojecten kunnen worden geschrapt, beperkt of uitgesteld.

Volgens Borsus is het maar normaal dat het relanceplan wordt geheroriënteerd, ook al dreigt dat ten koste te gaan van investeringen in de toekomst. 'We kunnen de noden van de mensen toch niet negeren: er moet worden voorzien in veiligheid en huisvesting, de basisinfrastructuur moet worden hersteld. Bedrijven die eerder de coronaschok moesten opvangen, worden geconfronteerd met een tweede shock en moeten worden ondersteund.' Borsus hoopt dat het economische herstel in Wallonië, zoals dat zich de voorbije maanden voordeed, kan worden vastgehouden.

De liberaal breekt ook een lans om het federale interprofessioneel akkoord snel uit te voeren, want de voorziene versoepeling van de overuren kan helpen bij de heropbouw. 'En kunnen we niet verder gaan en tijdelijk een gunstige fiscaliteit uitwerken? De federale overheid kan nog een steentje bijdragen door het btw-tarief te beperken tot 6 procent voor alles wat te maken heeft met de heropbouw van Wallonië.'

Herfinanciering