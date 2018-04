Rode dissidenten lanceren nieuwe spoorvakbond

België heeft onderwijs en onderzoek van wereldklasse, maar daar groeien te weinig techbedrijven uit. Is beterschap in zicht? De Tijd ging op verkenning in vijf steden die elk op hun manier in de toekomst investeren. In de reeks Silicon Belgium brengen we verslag uit. Net als veel andere oude industriesteden probeert Charleroi zich heruit te vinden met een toekomstgerichte economie. De deur staat wagenwijd open voor techbedrijfjes.