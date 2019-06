Schuld Franse gemeenschap explodeert

De Franse gemeenschap is bevoegd voor cultuur, onderwijs, sport en jeugdzorg in het Franse taalgebied en voor de Franstalige inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. In tegenstelling tot in Vlaanderen is het Waalse gewest en de Franse gemeenschap niet gefusioneerd.

Maar de activiteiten van de Franse gemeenschap kosten blijkbaar veel geld. De inkomsten dekken de uitgaven niet, met een begrotingstekort tot gevolg. Het tekort loopt op van 192 miljoen in 2019 tot 614 miljoen euro volgend jaar en uiteindelijk 855 miljoen in 2024. Het gevolg is dat ook de schuld stijgt, want er moet geleend worden om de uitgaven te kunnen betalen. In een reactie zegt André Flahaut, uittredend begrotingsminister van de Franse Gemeenschap, dat er geen reden tot paniek is. 'De situatie is onder controle.'