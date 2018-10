Slechte score MR doet broederstrijd weer losbarsten

Na de verkiezingsnederlaag van zondag worden bij de Franstalige liberalen de messen gewet. De zoektocht naar een zondebok doet de oude clanstrijd weer oplaaien.

De MR kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag een dubbele teleurstelling te slikken.

Het resultaat van de stembusgang was voor de Franstalige liberalen ronduit slecht. De MR hoopte de kanseliersbonus te verzilveren en door te stoten richting 30 procent, maar slaagde er lang niet in dat waar te maken. Het politieke landschap in Wallonië is na zondag nog meer versplinterd. Vooral Ecolo en de communistische PTB boeken forse winst, ten koste van de traditionele partijen.

23,7% MR Een extrapolatie van de provincieraadsverkiezingen leert dat de MR 23,7 procent van de Waalse kiezers kon verleiden.

Een extrapolatie van de provincieraadsverkiezingen leert dat de MR 23,7 procent van de Waalse kiezers kon verleiden. Bij de vorige provincieraadsverkiezingen in 2012 was dat nog 27,7 procent. De uitslag in Brussel is nog slechter.

De tweede klap kwam bij de coalitievorming. De PS en de grote winnaar Ecolo maakten van deze verkiezingen de ideale gelegenheid om de liberalen uit het bestuur te krijgen.

In Brussel is de MR uit zes coalities gegooid, onder meer in Brussel-stad, Elsene en Anderlecht. Ze verliest er vier burgemeesters, waaronder in Molenbeek, en kan enkel in Ukkel en Etterbeek de sjerp behouden.

Meteen rijst ook de vraag of dit een voorafname is op de verkiezingen van 2019. De huidige regering-Michel heeft op basis van de resultaten van de provincieraadsverkiezingen geen meerderheid meer. Het idee dat de linkerzijde erop gebrand is de liberalen er na 24 mei op alle regeringsniveaus uit te gooien, doet de liberalen trillen van angst.

'Nek-aan-nekrace met PS'

De partijtop probeerde eerst de slechte resultaten in een gunstig daglicht te plaatsen. De boodschap was dat de liberalen er in Wallonië licht op vooruitgaan zijn en in een nek-aan-nekrace met de PS zitten. In Brussel wees partijvoorzitter Olivier Chastel vooral op de keuze van de PS om de liberalen overal uit de coalities te schoppen.

Zeker met het oog op de Vlaamse en de federale verkiezingen van mei probeerden de Franstalige liberalen de rangen te sluiten. Maar dat duurde niet lang. Meteen na de verkiezingen begon het gefluister over de oorzaken van de nederlaag.

Zo was er de kritiek dat noch premier Charles Michel noch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op een lijst stond. Het verlies in Ukkel, de thuisgemeente van Reynders, en in het hele Brussels Gewest, waar hij voorzitter van de MR is, wordt Reynders aangewreven. In het Waver van Michel was de score evenmin om over naar huis te schrijven. Ook partijvoorzitter Chastel kreeg als lijstduwer in Charleroi een terugslag. De drie kopstukken liepen zondag dus averij op.

Zout in de wonde

Ondertussen is het gefluister uitgemond in een openlijke strijd onder de Franstalige liberalen.

Hij is een troef voor de MR, maar daar hebben we niets aan als we ze niet kunnen inzetten. Boris Dilliès MR-burgemeester van Ukkel

De twee Brusselse MR-burgemeesters die hun sjerp wel wisten te behouden, maakten in de Franstalige kranten een messcherpe analyse. Boris Dilliès, de burgemeester van Ukkel, wijst met een beschuldigende vinger naar Reynders, die als regionaal voorzitter volgens hem niet genoeg aanwezig was in de kiesstrijd. Hij roept Reynders op zijn verantwoordelijkheid te nemen en in mei de Brusselse lijst te trekken in plaats van de lijst voor de Kamer. 'Hij is een troef voor de MR, maar daar hebben we niets aan als we die niet kunnen inzetten', luidde het.

Vincent De Wolf, de burgemeester van Etterbeek en fractievoorzitter in het Brussels Parlement, pleit voor een terugkeer naar het sociaal liberalisme zoals ten tijde van Louis Michel. Hij is niet de enige: er gaan binnen de partij verschillende stemmen op om meer de groene en de sociale kaart te trekken en zo een deel van het Ecolo-electoraat (opnieuw) voor zich te winnen.

Die koers zou de MR inhoudelijk opnieuw doen wegdrijven van de N-VA en het beeld ontkrachten dat de MR 'scotché' of geplakt is aan de Vlaams-nationalisten. De MR waagde in 2014 een grote gok door als enige Franstalige partij in een door Vlaamse partijen gedomineerde federale regering te stappen. Dat werd door sommigen als politieke zelfmoord beschouwd, waardoor de ploeg-Michel oorspronkelijk zelfs een 'kamikazecoalitie' werd genoemd.

Michel worstelt nog altijd met het beeld dat hij een marionet is die vanuit Antwerpen door de N-VA wordt aangestuurd, en gaat dan ook geregeld in tegen de harde lijn van bijvoorbeeld Theo Francken als het over migratie gaat. Maar in Wallonië blijven de linkse partijen de MR wegzetten als de handlanger van Bart De Wever en co., en dat doet de MR pijn. Door een inhoudelijk linksere koers te varen, zouden de Franstalige liberalen zich gemakkelijker tegen de N-VA kunnen afzetten.

Clanstrijd

De publieke introspectie doet ook de oude clanstrijd in de MR weer oplaaien. Negen jaar geleden onttroonde Michel Reynders als partijvoorzitter. De wonden die toen geslagen werden, zijn nooit echt geheeld. Nog altijd is de partij verdeeld tussen een clan-Michel en een clan-Reynders.

De verschillende kanten schuiven de zwartepiet nu naar elkaar door. De nederlaag in Brussel is pijnlijk voor Reynders, maar hij kan moeilijk verantwoordelijk worden gesteld voor de verliezen in Wallonië.

Chastel en Michel zouden zich te weinig hebben beziggehouden met de gemeenteraadsverkiezingen, luidt het. Bovendien hebben de vertrouwelingen van Michel, zoals minister van Energie Marie Christine Marghem, Jacqueline Galant en Hervé Jamar, het ook niet goed gedaan.

De kritiek van Dilliès valt in het kamp van Reynders ook niet in goede aarde. De Ukkelse burgemeester heeft een derde van de liberale kiezers verloren en wijst vervolgens met een beschuldigende vinger naar iemand die niet heeft meegedaan. Door Reynders te dwingen de Brusselse lijst te trekken, zou Dilliès een opening maken voor minister van Begroting Sophie Wilmès, die net zoals de burgemeester tot het kamp-Michel wordt gerekend.