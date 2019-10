Stéphane Moreau zou zelf aandelen verwerven bij verkoop VOO

Bij de verkoop van het Waalse kabelbedrijf VOO zou de Luikse spilfiguur Stéphane Moreau ook een belang krijgen. Dat was afgesproken met de Amerikaanse koper Providence.

In de gecontesteerde verkoop van de Waalse kabelmaatschappij VOO was ook achteraf nog een sleutelrol weggelegd voor Stéphane Moreau. Toen de topman van het Luikse conglomeraat Nethys in mei een akkoord sloot om VOO te verkopen aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence werd afgesproken dat hij ook zelf een belang zou krijgen in de nieuwe eigenaarsstructuur van VOO.

De bedoeling was boven VOO een nieuwe holding op te richten, Newco3, waarin Providence een meerderheidsbelang van 50,67 procent zou krijgen. Nethys, dat in handen is van de Waalse gemeenten, zou een belang van 48,68 procent behouden, met een vetorecht voor enkele belangrijke strategische beslissingen.

Daarnaast was voor Moreau en zijn rechterhand Pol Heyse een belang van 0,65 procent weggelegd, vernam de redactie. Ze zouden een voorkooprecht krijgen waarmee ze konden toetreden tot het kapitaal als ze 2 miljoen euro op tafel legden.

Voorzitter

In de overeenkomst met Providence was afgesproken dat Moreau voorzitter werd van de raad van bestuur van de nieuwe telecomvennootschap en dat hij een zitje kreeg in het strategisch comité. Heyse zou bestuurder en voorzitter van het auditcomité worden.

De deal staat on hold tot advocaten het juridische kluwen hebben ontward.

Het is niet ongebruikelijk dat private-equityspelers bij een overname het vroegere management een belang aanbieden. Zo verzekeren ze zich ervan dat de vroegere directie aan boord blijft en haar expertise niet verloren gaat.

Of zo’n constructie ook bij een semipublieke instelling geoorloofd is, moet nog blijken. De Waalse regering diende zondag een strafklacht in bij het parket voor misbruik van vertrouwen, verduistering en bendevorming.

Vernietigen

Sowieso staat de hele deal on hold. De Waalse regering vernietigde zondag de verkoop van VOO, samen met de verkoop van de windparkontwikkelaar Elicio en het IT-dienstenbedrijf Win. Volgens de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) zijn de deals onwettig en is sprake van belangenvermenging, een gebrek aan concurrentie bij de deals en een bespottelijk laag bedrag voor sommige verkopen.

Het Nethys-management bracht moederbedrijf Enodia (ex-Publifin) niet op de hoogte van de deals en regelde de verkoop van Elicio in een onderonsje met een consortium waar Nethys-bestuurder François Fornieri en Moreau zelf deel van uitmaakten. Meerdere andere kandidaat-kopers kregen niet de kans om een bod uit te brengen.

Of de verkoop van VOO, Win en Elicio na het ingrijpen van de Waalse regering nog kan doorgaan, zal later blijken. De advocaten van de betrokkenen zijn volop bezig het juridische kluwen te ontwarren.