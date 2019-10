Trio in de running voor bestuursraad Nethys

De keuze voor de drie is in zekere zin ook opvallend. Levaux is al bestuurder bij Proximus en dat is een concurrent van Nethys-dochter VOO. Thiry werd dan weer genoemd in het pergolaschandaal, een verzekeringsfraudezaak rond Stéphane Moreau. De raadkamer van Luik klasseerde het dossier, maar het parket wil daartegen in beroep gaan.