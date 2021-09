Verlinden over watersnood: 'Moeten ons afvragen of hulpdiensten voldoende personeel hebben'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) lijkt te erkennen dat personeelstekort bij de hulpdiensten een rol heeft gespeeld bij de watersnood in Wallonië. 'We moeten ons afvragen of we voldoende personeel hebben', zei ze in het parlement

De oppositie heeft minister Verlinden woensdag ondervraagd over de aanpak van de watersnood in Wallonië in juli. Die timing frustreerde zowat alle fracties. Zij hadden veel eerder willen vergaderen, maar kamervoorzitster Eliane Tillieux schoof de zitting door naar september.

Op de reddingsoperaties en de hulpverlening kwam veel kritiek. Slachtoffers zaten soms urenlang op hun dak te wachten omdat de brandweer, het leger en de civiele bescherming niet het juiste materieel hadden, zoals reddingsboten.

Bovendien was er mede door de zomervakantie weinig personeel beschikbaar, zo viel te horen bij hulpverleners. Dat leek Verlinden te erkennen: 'Alle beschikbare mensen en middelen in ons land zijn ingezet in de hulp- en reddingsoperaties naar aanleiding van de overstromingen van midden juli. Maar we moeten ons de vraag stellen of we voldoende en voldoende opgeleid personeel hebben bij bijvoorbeeld de brandweer en de civiele bescherming.'

Jan Jambon (N-VA) bouwde de civiele bescherming in de vorige legislatuur af van zes naar twee kazernes. Volgens Verlinden betekent dat niet per se dat de civiele bescherming het met minder materieel moet doen, maar had het wel een impact op het aantal personeelsleden en vrijwilligers. Dat daalde van ruim 600 naar 200, vaak omdat er geen kazerne meer in de buurt is van hun woonplaats.