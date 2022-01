Volksliberaal ruilt Waalse regering in voor Grondwettelijk Hof

Boeken lezen en een reis maken door Iran. Dat wil Jean-Luc Crucke doen nu de Franstalige liberaal van het politieke toneel verdwijnt. 'Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat er een leven voor en na de politiek is.'

De 59-jarige Jean-Luc Crucke is een buitenbeentje bij de Franstalige liberalen. Dat was zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Dat de links-liberale Crucke almaar verder afstond van de partijlijn, die onder impuls van voorzitter Georges-Louis Bouchez een ruk naar rechts krijgt, is de reden die Crucke maandag aangaf voor zijn ontslag als Waals minister van Begroting en zijn vertrek uit de politiek.

'Ik heb altijd overtuigingen gehad in de marge van mijn politieke formatie, met name over het klimaat, migratie, energie en dus ook over fiscaliteit', verwees hij naar het conflict in zijn partij over zijn fiscale hervormingsplan. 'Tot dusver was dat mijn kracht. Maar dat brengt nu mijn partij en indirect ook de meerderheid in moeilijkheden', zei Crucke maandagochtend tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie in Namen.

De sympathieke volksliberaal kreeg veel lof toegezwaaid van zijn coalitiepartners in de Waalse regering, de PS en Ecolo. Maar in zijn eigen partij was de situatie onhoudbaar geworden. 'Crucke is een man uit één stuk, die trouw aan zichzelf en zijn liberale overtuigingen blijft. Hij heeft zijn conclusies getrokken, zoals hij had aangekondigd na het conflict in de MR over zijn fiscale hervorming', zegt een liberaal.

Crucke grijpt dan toch de kans die hem eerder al was aangeboden om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden. Zijn tweetaligheid was een troef in de politieke arena, en komt hem opnieuw van pas om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Hij zal er de Franstalige liberaal Jean-Paul Moerman opvolgen, die op 14 augustus, op zijn 70ste verjaardag, met emeritaat gaat, zoals het pensioen officieel heet bij het Grondwettelijk Hof.

Federale regering

Crucke was als tweetalige de geknipte kandidaat om een rol te spelen in de federale regering. Die kans kreeg hij nooit, ook niet toen Charles Michel tot twee keer toe een minister in zijn Zweedse regering moest vervangen. Crucke stond aan de verkeerde kant, hij was een medestander van kopstuk Didier Reynders in het interne partijconflict met de renaissancegroep onder leiding van Michel.

Met de politieke exit van Crucke verliest de MR een stemmenkanon in Henegouwen. Jarenlang hield hij als burgemeester van Frasnes-Lez-Anvaing het blauwe vaandel hoog in het rode bastion. De Franstalige liberalen zijn een van hun smaakmakers kwijt, en volgens Wetstraatwatcher Alain Gerlache komt het vertrek van Crucke ook neer op de begrafenis van de regionalistische vleugel van de Franstalige liberalen.

Terwijl de Parti Socialiste vanuit haar machtspositie in Wallonië en Brussel altijd een sterke regionalistische reflex heeft gehad, is dat bij de Franstalige liberalen minder het geval geweest. Zij trokken zelden of nooit de regionale kaart, omdat de PS daar de lakens uitdeelde. Crucke was als 'notoir regionalist' ook daarin een buitenbeentje, die met de uitgesproken belgicistische koers van voorzitter Bouchez nog minder aan zijn trekken kwam.