Vrijspraak voor zeven gewezen Publifin-bestuurders

De zeven werden in december 2019 in eerste aanleg vrijgesproken, waarna het openbaar ministerie beroep aantekende. Het proces vond plaats na het Publifin-schandaal, dat uitbrak in 2016 rond de Waalse intercommunale Publifin en haar dochtermaatschappij Nethys. Een twintigtal comitéleden streek duizenden euro's op in adviesraden waar ze soms niet aanwezig waren.