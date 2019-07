Waals minister Crucke (MR) wil zijn partij mee aan onderhandelingstafel

Gedekte tafel

Gratis

Wat me het meeste is opgevallen, is dat er geen cijfers zijn. Er wordt veel 'gratis' beloofd, maar er wordt niets berekend.

Crucke is positief over de inspanningen voor het klimaat, maar ziet ook tekortkomingen. ‘Wat me het meeste is opgevallen, is dat er geen cijfers zijn. Er wordt veel 'gratis' beloofd, maar er wordt niets berekend. Er staat ook quasi niets in over bedrijven, economie, investeringen, luchthavens en het platteland’, merkte de uittredende minister op.