Waalse minister van Begroting getackeld door eigen partij

De MR fluit haar eigen minister Jean-Luc Crucke terug in het dossier over een nieuw belastingdecreet in Wallonië. Nu de minister van Begroting openlijk geblokkeerd wordt door zijn eigen partij, is zijn positie onzeker geworden.

De stemming over een nieuw belastingdecreet in Wallonië, die maandag gepland stond, is uitgesteld. Dat zei de Waalse minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) in de commissie Financiën. Crucke reageerde verslagen. 'Het is een mislukking dat ik er niet in geslaagd ben het voor elkaar te krijgen, op maar een paar stappen voor de finish.' Hij benadrukte dat het 'geen persoonlijke beslissing is geweest, maar een overeenkomst met minister-president Elio Di Rupo (PS), die ik wil respecteren'.

Het gaat om een decreet voor 'een eerlijkere fiscaliteit', dat bedoeld was om belastingontduiking tegen te gaan. Met het voorstel - een compromis tussen de MR, de PS en Ecolo - zou de regering 'praktijken die de last van de niet-betaling van bepaalde actoren afwentelen op de samenleving', doeltreffender kunnen bestrijden. Concreet ging het om een invoering van een specifieke belastingprocedure om fraude te bestrijden, en een pakket andere maatregelen rond schenkingen, successierechten en registratierechten.

Globale herziening

Opvallend is dat Crucke - tot voor kort nog ondervoorzitter - teruggefloten wordt door zijn eigen partij. Voorzitter Georges-Louis Bouchez laat er geen twijfel over bestaan. 'Wij willen een meer globale herziening van het belastingstelsel, we mogen niet geïsoleerd optreden. We willen zuurstof geven aan de middenklasse.' Bouchez heeft Crucke gevraagd het decreet te herzien. 'Het is belangrijk om de begroting af te wachten, om de echte noden van Wallonië te kennen.'

We willen zuurstof geven aan de middenklasse. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Bij Jean-Paul Wahl, de fractieleider van de MR in het Waals parlement, klinkt hetzelfde. 'De inspanning moet niet alleen van de middenklasse komen. Waarom zouden we alleen de autobelasting op pick-ups of oldtimers herzien? De maatregelen moeten één geheel vormen. Wallonië heeft nood aan een grote belastinghervorming, niet aan slechts twee of drie maatregelen.'