Waalse oldtimers hoeven niet gekeurd

Oldtimers van 50 jaar of ouder ingeschreven met een O-nummerplaat blijven in Wallonië vrijgesteld van de autokeuring.

Dat geldt ook voor oldtimers van 30 jaar of ouder als ze 'een historisch karakter' vertonen. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat het type niet meer in productie is en het voertuig zich in zijn originele staat bevindt.