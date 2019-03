Waalse regering is meerderheid kwijt

Op een zucht van de verkiezingen is de Waalse regering haar meerderheid kwijt, nadat een MR-parlementslid overstapt naar de nieuwe partij van Alain Destexhe.

Het Waalse parlementslid Patricia Potigny verlaat de Franstalige liberalen en vervoegt de partij van MR-dissident Alain Destexhe. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique maandag. De Waalse regering is daardoor haar meerderheid in het parlement kwijt.

De regering van minister-president Willy Borsus (MR) had bij haar aantreden een meerderheid van 38 op 75 zetels, amper één zetel op overschot dus. Door het vertrek van Potigny vervalt die ene zetel en moet de regering van MR en cdH het zonder meerderheid doen

Potigny zegt 'geval per geval' te kijken of ze met de regeringspartijen mee stemt. Ze zal dat samen doen met haar collega André-Pierre Puget, die al eerder overstapte naar Liste Destexhe.

Franstalige N-VA

Volgens Destexhe is het niet de bedoeling om de Waalse regering te doen vallen. 'We willen simpelweg onze mening geven en eventueel nog teksten aanpassen.'

Dextexhe, een Brussels parlementslid, kondigde twee weken geleden aan dat hij de MR verlaat en zijn eigen partij opricht. Hij wil een 'Franstalige N-VA' opbouwen, al zoekt hij die gelijkenis vooral in het sociaal-economisch en maatschappelijk beleid, niet in de visie op de Belgische staatsstructuur.

Het cdH wisselde in de zomer van 2017 de PS voor de MR in de Waalse regering en maakte zo een einde aan dertig jaar PS-bestuur in Wallonië.